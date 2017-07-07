Фанаты вынудили МЮ удалить фото располневшего Мхитаряна

Фото одного из сильнейших футболистов МЮ Генриха Мхитаряна стало предметом шуток в Сети.
Вчера в клубном "твиттере" появился снимок армянского форварда в новой форме "красных дьяволов". На нём заметно, что рельефный торс, которым ещё недавно любовались поклонницы игрока, сменил округлый живот.
Подписчики МЮ не смогли не прокомментировать изменения в фигуре Мхитаряна. Так, некоторые предположили, что форвард ожидает близнецов.
Другие были уверены, что футболист вынашивает потенциального новичка "Манчестера" — бельгийца Ромелу Лукаку.
Позже, вероятно, из-за слишком большого внимания МЮ пришлось удалить снимок футболиста из своего аккаунта.
Однако на этом фото, которое до сих пор находится в "твиттере" "Манчестера", тоже заметно, что у Генриха появился небольшой живот. Но здесь изменения в фигуре футболиста не так очевидны, как на удалённом снимке.
We can't wait to head stateside in just five days!— Manchester United (@ManUtd) 4 июля 2017 г.
Details of #MUTOUR: https://t.co/5ltHuvgzJC pic.twitter.com/361WbCPVjR
Напомним, Генрих Мхитарян перешёл в "Манчестер Юнайтед" в июле 2016 года. За это время он провёл за английский клуб 41 матч и забил 11 мячей. В частности, армянский форвард стал автором красивейшего гола в ворота "Аякса" в финале Лиги Европы (2:0).
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