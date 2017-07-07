Фанаты вынудили МЮ удалить фото располневшего Мхитаряна

Болельщики "Манчестер Юнайтед" атаковали официальный "твиттер" команды после того, как в аккаунте появился снимок "беременного" 28-летнего армянского форварда.

Фото одного из сильнейших футболистов МЮ Генриха Мхитаряна стало предметом шуток в Сети.

Вчера в клубном "твиттере" появился снимок армянского форварда в новой форме "красных дьяволов". На нём заметно, что рельефный торс, которым ещё недавно любовались поклонницы игрока, сменил округлый живот.

Подписчики МЮ не смогли не прокомментировать изменения в фигуре Мхитаряна. Так, некоторые предположили, что форвард ожидает близнецов.

Другие были уверены, что футболист вынашивает потенциального новичка "Манчестера" — бельгийца Ромелу Лукаку.

Позже, вероятно, из-за слишком большого внимания МЮ пришлось удалить снимок футболиста из своего аккаунта.

Однако на этом фото, которое до сих пор находится в "твиттере" "Манчестера", тоже заметно, что у Генриха появился небольшой живот. Но здесь изменения в фигуре футболиста не так очевидны, как на удалённом снимке.

Напомним, Генрих Мхитарян перешёл в "Манчестер Юнайтед" в июле 2016 года. За это время он провёл за английский клуб 41 матч и забил 11 мячей. В частности, армянский форвард стал автором красивейшего гола в ворота "Аякса" в финале Лиги Европы (2:0).