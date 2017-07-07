Судья скандально отменил супергол с 50 метров на юношеском ЧЕ по футболу — видео

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Судья скандально отменил супергол с 50 метров на юношеском ЧЕ по футболу — видео

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Фото: Twitter/Eurosport_ES

На последних минутах матча группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 19 лет в Грузии между Чехией и Португалией произошёл крайне спорный эпизод.

За нарушение правил был назначен не то свободный, не то штрафной удар в пользу чехов. Его прекрасно исполнил Матей Халус, с центра поля закинув сумасшедшим выстрелом мяч за шиворот опешившему португальскому вратарю. Чешская сборная принялась праздновать успех, счёт в важнейшем с турнирной точки зрения матче сравнялся.

Однако спустя несколько десятков секунд турецкий арбитр Али Палабийык отменил взятие ворот, несмотря на протесты игроков со звучными фамилиями Шашинка, Хвея и Гранечны. Как оказалось, удар должен был быть свободным, поэтому с первого касания забить с него нельзя по правилам. В то же время в сам момент пробития турок руку не поднимал — это хорошо видно на видео.

Португалия в итоге отстояла победу и в преддверии последнего тура почти гарантировала себе выход в полуфинал.

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