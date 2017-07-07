Месси пожертвовал остатки еды с собственной свадьбы в продовольственный фонд

30-летний пятикратный обладатель "Золотого мяча" отправил все продукты, оставшиеся после торжества, в благотворительную организацию в Аргентине.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо пожертвовали всю еду и напитки на благотворительность в продовольственный фонд Rosario Food Bank.

Президент организации Надя Назар в разговоре с журналистами La Capital сообщила, что фонд с радостью принял помощь футболиста и его жены.

— Один из организаторов свадьбы Месси и Антонеллы связался с нами и предложил забрать в фонд закуски, безалкогольные и алкогольные напитки, оставшиеся после вечеринки. Мы ответили, что, конечно, возьмём продукты, но алкоголь не можем предоставить в своём фонде и готовы его купить. У нас есть друзья — владельцы баров, которые оплатят алкоголь, и эти деньги также пойдут в наш продовольственный фонд, — цитирует Назер La Capital. — Для нас любые пожертвования очень важны, и мы очень рады, что Лео и Антонелла обратили на нас внимание.

Напомним, до церемонии молодожёны попросили своих гостей вместо подарков на свадьбу жертвовать деньги в благотворительный фонд помощи детям имени Лео.

Свадьба Лионеля Месси и его избранницы Антонеллы Рокуццо состоялась 30 июня в родном городе пары — Росарио.