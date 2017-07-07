Выпивший Марадона обматерил болельщика в Италии

Как сообщает Bernabeu Digital, чемпион мира в составе сборной Аргентины — 56-летний Диего Марадона оскорбил футбольного фаната в гостинице в Неаполе.

Диего Марадона вновь оказался в центре скандала. Экс-футболист выпивал в лобби-баре одной из гостиниц Неаполя и после нескольких рюмок горячительного заметил футбольного фаната неподалёку от себя.

Марадоне показалось, что молодой человек непременно поклонник туринского "Ювентуса" — главного врага "Наполи", цвета которого аргентинец защищал семь лет (1984–1991 гг.). Он постарался в нецензурных выражениях обозвать фаната и выгнать из бара.

Позже выяснилось, что горе-болельщик на самом деле преданный поклонник аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз".

Добавим, несколько дней назад Диего Марадона стал почётным гражданином Неаполя.