Нападающий СКА и сборной России Гусев впервые стал отцом

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Нападающий СКА и сборной России Гусев впервые стал отцом

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко 

О радостном событии в семье 24-летнего российского хоккеиста Никиты Гусева сообщила пресс-служба петербургского клуба.

У Никиты Гусева и его жены Марины родилась девочка ростом 51 см и весом 3250 г. Новорождённую назвали Вероникой.

Напомним, Гусев с 2015 года выступает за СКА. Хоккеист является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира — 2012 и бронзовым призёром Чемпионата мира по хоккею — 2017, обладателем Кубка Гагарина (2017) и Кубка Харламова (2011).

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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