Нападающий СКА и сборной России Гусев впервые стал отцом

О радостном событии в семье 24-летнего российского хоккеиста Никиты Гусева сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Радостные новости!

Поздравляем Никиту Гусева и его супругу Марину! У них родилась дочь, которую назвали Вероникой.https://t.co/PHEDj6GrVd pic.twitter.com/bdkt4EuET8 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 7 июля 2017 г.

У Никиты Гусева и его жены Марины родилась девочка ростом 51 см и весом 3250 г. Новорождённую назвали Вероникой.

Напомним, Гусев с 2015 года выступает за СКА. Хоккеист является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира — 2012 и бронзовым призёром Чемпионата мира по хоккею — 2017, обладателем Кубка Гагарина (2017) и Кубка Харламова (2011).