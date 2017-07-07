Нападающий СКА и сборной России Гусев впервые стал отцом

Радостные новости!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 7 июля 2017 г.
Поздравляем Никиту Гусева и его супругу Марину! У них родилась дочь, которую назвали Вероникой.https://t.co/PHEDj6GrVd pic.twitter.com/bdkt4EuET8
У Никиты Гусева и его жены Марины родилась девочка ростом 51 см и весом 3250 г. Новорождённую назвали Вероникой.
Напомним, Гусев с 2015 года выступает за СКА. Хоккеист является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира — 2012 и бронзовым призёром Чемпионата мира по хоккею — 2017, обладателем Кубка Гагарина (2017) и Кубка Харламова (2011).
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