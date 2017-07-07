Первая ракетка мира Маррей: "Свинка Пеппа" — мой любимый мультик

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Первая ракетка мира Маррей: "Свинка Пеппа" — мой любимый мультик

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30-летний теннисист признался, что без ума от британского детского мультсериала про семью поросят.

В разговоре с поклонниками Энди Маррей сообщил, что полюбил мультфильм про свинку Пеппу, когда стал отцом (в феврале 2016 года у теннисиста родилась дочь София. — Прим. Лайфа).

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Я много смотрю "Свинку Пеппу" с Софией. Когда у неё плохое настроение, именно этот мультик помогает её успокоить. Поэтому свинка Пеппа — настоящее спасение в моей жизни, — сказал теннисист.

Напомним, сегодня в рамках третьего круга Уимблдона Энди Маррей встретится с итальянцем Фабио Фоньини. Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени.

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