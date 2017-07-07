Самолёт с тульским "Арсеналом" совершил аварийную посадку в Вене

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Самолёт с тульским "Арсеналом" совершил аварийную посадку в Вене

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Фото: twitter.com 

Об этом происшествии сообщили на официальной странице российского клуба в "Твиттере".

— Самолёт с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы, — написали в соцсети тульского "Арсенала".

Напомним, что клуб, выступающий в РФПЛ, с 24 июня по 7 июля находился в Австрии на учебно-тренировочных сборах.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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