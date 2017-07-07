Причиной аварийной посадки самолёта с "Арсеналом" стала птица в турбине

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Причиной аварийной посадки самолёта с "Арсеналом" стала птица в турбине

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина 

Заместитель генерального директора тульского футбольного клуба по безопасности Виталий Родионов в разговоре с "Чемпионатом" объяснил, почему самолёт с игроками экстренно сел в Вене.

— Я не был вместе с командой, но, как сообщил генеральный директор, в турбину одного из двигателей попала птица. Чтобы не рисковать, было решено сделать экстренную посадку. Сейчас ожидается замена самолёта. В девять часов запланирован вылет в Москву. Ребята у нас стойкие, их этим не испугать. Не переживайте, всё будет хорошо, — отметил Родионов.

Напомним, что ранее стало известно об аварийной посадке самолёта в Вене, на борту которого находились футболисты российского клуба. Тульская команда возвращалась с учебно-тренировочных сборов из Австрии в Россию.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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