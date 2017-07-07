Футболист Билялетдинов требует у "Рубина" вернуть ему более 15 млн рублей

Футболист Динияр Билялетдинов просит казанский клуб рассчитаться с ним сразу по нескольким пунктам.

32-летний российский футболист Динияр Билялетдинов требует от "Рубина" вернуть ему долг в размере более 15 миллионов рублей. Об этом стало известно Лайфу от источника, близко знакомого с окружением игрока.

В начале июня Билялетдинов обратился с официальной претензией к казанскому клубу, где попросил рассчитаться с ним за четыре месяца — с февраля по май — по зарплате, арене жилья и за неиспользованный отпуск.

После этой жалобы "Рубин" выплатил футболисту сумму только за два месяца (февраль и март), поэтому Билялетдинов вынужден был обратиться в Палату по разрешению споров РФС.

Таким образом, клуб теперь обязан заплатить своему бывшему игроку задолженность по зарплате за два месяца — апрель и май — в размере более €200 тысяч и аренду жилья (€8 тысяч). Помимо этого "Рубин" обязали возместить футболисту компенсацию за неиспользованный отпуск и задолженность по выплате процентов за задержку зарплаты за четыре месяца, предусмотренную Трудовым кодексом РФ.

В связи с этой ситуацией Палата по разрешению вопросов наложила на "Рубин" запрет на регистрацию новых футболистов, пока клуб не рассчитается с игроком.

Напомним, в "Рубин" Динияр перешёл в июле 2015 года, когда казанской командой руководил его отец Ринат Билялетдинов. Однако решение о покупке этого футболиста приняло руководство республики, а не тренер. Игрок имел игровую практику и забивал голы. После того как его отца на посту главного тренера сменил Валерий Чалый, футболист перестал появляться в стартовом составе, выходя на замену, а с приходом испанца Хавьера Грасии он и вовсе прописался на скамейке запасных. В июне этого года Динияр официально покинул "Рубин".

До выступления в казанском клубе, у Динияра тоже всё складывалось негладко. По возвращению из английского "Эвертона", за который он провёл три сезона — с 2009-го по 2012-й, Динияр выступал в "Спартаке", где его преследовали травмы, а также на правах аренды играл за "Анжи" и "Торпедо".

За сборную России Билялетдинов сыграл 46 матчей и забил шесть голов.