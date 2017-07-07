По-джентльменски. Расул Мирзаев рассекретил имя будущего соперника

В эксклюзивном интервью Лайфу 31-летний российский боец смешанных единоборств рассказал, что в августе сразится с 30-летним канадцем Джошем Хиллом по прозвищу Джентльмен.

Поединок между Расулом Мирзаевым (17-0-1) и Джошем Хиллом (15-0-2) состоится 13 августа в рамках турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL в Сочи.

В разговоре с Лайфом российский боец заверил, что максимально настроен победить канадца и получить заветный пояс.

— Сейчас я вернулся к своему старому тренеру и стараюсь во всём к нему прислушиваться. Вообще, мне удалось собрать команду, с которой я уже успешно работал, — рассказал Расул. — Я усиленно тренируюсь, соблюдаю особенный режим: просыпаюсь в 8:00, уезжаю на тренировку, потом дом, ужин и сон. Иду к своей цели.

Мирзаев признался, что сейчас переживает приятное время, потому что находится рядом с семьёй.

— Ко мне приехали два самых важных в жизни человека — мама и дочь, которую я не видел целый год. Кстати, у матери сегодня день рождения, а у дочки через девять дней. Так что, сами понимаете, я очень счастлив, и в этом состоянии тренироваться гораздо приятнее. (Смеется)

❤️С Днём Рождения ещё раз моя любимая МАМА Публикация от BLACK TIGER Official page (@rasul___mirzaev) Июл 6 2017 в 2:40 PDT

Напомним, в конце декабря Расул Мирзаев пережил нападение, в ходе которого получил несколько пулевых ранений. После случившегося спортсмен был вынужден взять паузу в карьере.