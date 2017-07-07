"Зенит" хочет избавиться от Кокорина и ищет для него новый клуб

Как сообщил Лайфу источник, знакомый с ситуацией в клубе, среди 6–7 претендентов на уход из команды, о которых объявляло руководство, — Александр Кокорин и ещё несколько футболистов основного состава.

По информации источника, Кокорину активно подыскивают новое место работы, но желающих взять к себе игрока с высокой зарплатой (в СМИ фигурировала цифра 3,5 млн евро в год) почти нет. В свою очередь, разрывать контракт с "Зенитом" или менять его условия по обоюдному согласию россиянин не планирует. Переговоры продолжаются.

Также стало известно, что в ближайшее время оскудеет бразильская колония сине-бело-голубых. Домой в Бразилию отправится Эрнани — вероятно, он будет отдан в аренду "Атлетико Паранаэнсе". Это предусматривают условия контракта латиноамериканца с питерцами, в котором была специальная опция на случай неудачной адаптации полузащитника к России. С Маурисиу ведут переговоры богатые клубы из стран Персидского залива.

Среди других игроков, которые одной ногой уже за порогом базы в Удельном парке, — Иван Новосельцев и Хави Гарсия. Испанец согласен не на все варианты, самый реальный вариант — отъезд в Испанию.

Первый матч в сезоне подопечным Роберто Манчини предстоит сыграть 16 июля против клуба "СКА-Хабаровск".