Полиция отменила последний матч "Зенита" на сборах из-за мер безопасности

Читайте также

Полиция отменила последний матч "Зенита" на сборах из-за мер безопасности

2

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев 

Как сообщает официальный сайт петербургской команды, игра против ФК "Кайзерслаутерн" (Германия) отменена решением местной полиции.

Товарищеский матч, который должен был состояться в рамках учебно-тренировочного сбора петербургской команды в Австрии, отменили в связи с решением полиции, обусловленным мерами безопасности на стадионе.

Напомним, что "Зенит" планировал сыграть в Германии с местным "Кайзерслаутерном" завтра, 8 июля.

Вместо этого сине-бело-голубые проведут двусторонний матч в Кицбюэле, а вечером вернутся в Санкт-Петербург.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!