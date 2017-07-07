Полиция отменила последний матч "Зенита" на сборах из-за мер безопасности

Друзья, матч с «Кайзерслаутерном» отменен в связи с решением местной полиции. Подробности: https://t.co/DgDrjxyYcd pic.twitter.com/Li2vjSvGQG— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 7 июля 2017 г.
Товарищеский матч, который должен был состояться в рамках учебно-тренировочного сбора петербургской команды в Австрии, отменили в связи с решением полиции, обусловленным мерами безопасности на стадионе.
Напомним, что "Зенит" планировал сыграть в Германии с местным "Кайзерслаутерном" завтра, 8 июля.
Вместо этого сине-бело-голубые проведут двусторонний матч в Кицбюэле, а вечером вернутся в Санкт-Петербург.
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