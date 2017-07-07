Полиция отменила последний матч "Зенита" на сборах из-за мер безопасности

Как сообщает официальный сайт петербургской команды, игра против ФК "Кайзерслаутерн" (Германия) отменена решением местной полиции.

Товарищеский матч, который должен был состояться в рамках учебно-тренировочного сбора петербургской команды в Австрии, отменили в связи с решением полиции, обусловленным мерами безопасности на стадионе.

Напомним, что "Зенит" планировал сыграть в Германии с местным "Кайзерслаутерном" завтра, 8 июля.

Вместо этого сине-бело-голубые проведут двусторонний матч в Кицбюэле, а вечером вернутся в Санкт-Петербург.