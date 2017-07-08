"Басилашвили мог стать футболистом, если бы не травма"

Собеседником Лайфа стал советский футболист Владимир Левченко, в 70-80-е поигравший за "Черноморец" и "Кубань" и рассказавший о своих встречах с великими футбольными деятелями того времени.

С корреспондентом Лайфа встреча получилась случайной — Левченко показывал одному из болельщиков артефакты и фотографии из своей советской карьеры.

Как рассказал Владимир Анатольевич, он приехал на финал Кубка конфедераций, чтобы просто прочувствовать атмосферу большого турнира, хотя денег у него с трудом хватает "даже на пирожок". В советское время почти вся зарплата основывалась на премиальных, а стать игроком основы из-за травм ему не удалось. Но ветеран не жалуется, а просто получает удовольствие от просмотра футбола.

По времени он выступал в одно время с Юрием Сёминым, Владимиром Пильгуем, а в молодости ему довелось на сборах встретиться на поле с Эдуардом Стрельцовым и даже наблюдать за работой Константина Бескова. По словам ветерана, с Сёминым он даже недавно виделся и в целом охарактеризовал тренера "Локомотива" как прекрасного человека.

Кроме того, бывший футболист поведал историю, которую ему, как он утверждает, рассказал актёр Олег Басилашвили. Как оказалось, Басилашвили получил травму рёбер в одном из матчей на юношеском уровне, он в тот момент начинал актёрскую карьеру и поступал в училище. Вполне возможно, советский футбол лишился прекрасного футболиста — зато кинематограф обрёл прекрасного актёра. Легенда или нет — неизвестно. Но правда заключается в том, что Басилашвили действительно в юности занимался футболом и был вратарём.