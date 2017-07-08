Первый матч чемпионата России по футболу может не состояться из-за бойкота

Матч первого тура второго по силе дивизиона в российском футболе — Футбольной национальной лиги — между "Томью" и "Кубанью" находится под угрозой срыва.

Как сообщает "Спорт-экспресс", игроки краснодарской команды намерены проигнорировать встречу, если до её начала им не выплатят долги по зарплате за семь месяцев.

До матча руководство "Кубани" нашло пять миллионов рублей для сотрудников офиса и для себя.

Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу в ФНЛ стартует первым из всех чемпионатов профессиональных лиг в стране. Премьер-лига проведёт дебютные игры сезона в следующие выходные, а сезон в ПФЛ (третий по силе дивизион) стартует 19 июля.