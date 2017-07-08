"Зенит" объявил о переходе Дриусси

Петербургский клуб официально объявил о приобретении одного из самых талантливых молодых аргентинских футболистов — нападающего "Ривер Плейта" Себастьяна Дриусси.

После некоторой заминки, трансфер в итоге состоялся — о подробностях Лайф писал ещё две недели назад.

По информации Лайфа, сине-бело-голубые заплатят южноамериканскому клубу 17 миллионов евро, ещё четыре будут доплачены в случае успешной адаптации игрока в России.

21-летний Дриусси мог перейти в один из европейских клубов — в том числе "Рому" или "Марсель", а также "Спартак", но цена, предложенная "Зенитом", оказалась выше.

За "Ривер Плейт" аргентинец провёл 92 матча, в которых отличился 25 мячами. За время своей недолгой карьеры он уже выиграл чемпионат и Кубок Аргентины и все континентальные трофеи — Южноамериканский кубок, Кубок Либертадорес и Суперкубок Южной Америки.