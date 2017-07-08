Квята похвалил босс команды "Формулы-1" после жёсткого интервью его партнёра

Обстановка в команде Даниила Квята Toro Rosso накалена после комментариев его коллеги Карлоса Сайнса.

Сайнс дал интервью журналистам, в котором объявил, что не готов оставаться ещё на один год в молодёжной команде Red Bull (коей и является Toro Rosso), а хочет перейти в основную. В противном случае по окончании сезона испанец будет подыскивать себе место работы вне программы "красных быков".

На это тут же отреагировали руководители Red Bull: главный менеджер Кристиан Хорнер объявил о том, что смутьян останется в Toro Rosso в 2018 году, а ответственный за программу развития молодых гонщиков Хельмут Марко ответил Сайнсу через прессу.

— В Red Bull всегда решал карьерные вопросы не пилот, а руководитель. Сайнсу надо сконцентрироваться на пилотаже, он в последнее время очень нервозен. В последние недели Квят работает лучше него, особенно в квалификациях.

Напомним, после 8 гонок Сайнс занимает 9-е место в чемпионате с 29 очками, Квят — на 16-м с 4 баллами, на последних двух этапах он сошёл.

В эти выходные состоится девятый этап чемпионата мира — Гран-при Австрии.