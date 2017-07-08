Егор Крид — о Кубке конфедераций, сборной России и Криштиану Роналду

Лайф встретился с певцом, имеющим бешеную популярность в мире музыки, на суперфинале международного проекта KFC BATTLE в Москве и расспросил о Кубке конфедераций, для которого он записал гимн вместе с Полиной Гагариной и DJ Smash.

— Я безумно горд за нашу страну, за такой высокий уровень, классную подготовку, за очень крутой стадион с новыми инновациями, — начал 23-летний певец. — Я действительно был поражён! Находился на финальном матче Чили — Германия и видел всё своими глазами. Я кайфанул от игры и даже не хотел уходить, хотя у меня уже стартовал самолёт в аэропорте. Я сидел там до последнего.

— Какие были эмоции от закрытия, где ты исполнил гимн Кубка конфедераций?

— Остался доволен своим выступлением и горд, что мы сделали такой крутой шаг с Полиной Гагариной и DJ Smash, выпустив этот гимн. Мне кажется, получилась классная песня с хорошим смыслом. И главное — мы хорошо её презентовали. Понравилось, что наше выступление показали в прямом эфире на спортивном канале, а после уже смонтированный вариант увидели все в перерыве матча на Первом. Это было круто!

— Ты сразу согласился спеть гимн к футбольному турниру?

— Мне позвонил DJ Smash и сказал: "Бро, есть интересная тема. Есть демка, где поёт Полина Гагарина. Песня про команду, которая станет гимном Кубка конфедераций. Интересно ли это тебе?" Конечно, мне это было интересно! Сразу же написал свой куплет и записал на студии. Потом всё согласовали с Константином Эрнстом, сняли клип и поехали в Питер презентовать.

— Кроме финального матча смотрел другие игры?

— Конечно! Я смотрел каждый матч сборной России на Кубке конфедераций. Болел за наших.

— Как думаешь, почему мы не вышли из группы?

— Тяжело сказать. На этом турнире играло много крутых футболистов. Я был просто поражён сборной Германии. Они полностью сменили весь состав. Один молодняк приехал. Играют они круто. Думаю, у такой команды всегда есть шансы. А о сборной России, наверное, лучше спросить вон там (показывает на Романа Широкова, сидящего на соседнем диване. — Прим. Лайфа). А так я болел за отца Криштиану!

— Серьёзно?

— Шучу! Мне кажется, что Криштиану Роналду просто накачали валерьянкой и сказали: "Брат, мы тебя сейчас за ноги и за руки возьмём и отнесём, выйди просто на поле и постой на траве!" Ощущение, что он приехал в Санкт-Петербург, посмотрел вокруг и пошёл родил двойню.

— Сам спортом занимаешься?

— Пытаюсь, но времени нет. Часто смотрю футбольные и баскетбольные матчи. В последнее время подсел на бои ММА.

Напомним, что Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля. Этот турнир стал генеральной репетицией чемпионата мира, который пройдёт в нашей стране летом 2018 года.