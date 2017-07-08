Президент "Карпат" — о Лионеле Месси: Хотел купить мальчика миллиона за три

Руководитель львовского клуба Пётр Дыминский рассказал, как в начале 2000-х пытался организовать переход Месси в чемпионат Украины.

— Дело было на юношеском чемпионате мира. На матче сборной Аргентины увидел Месси, набрал знакомому: "Тут один мальчик есть, купил бы миллиона за три. Давай проверим".

Правда, как поведал Дыминский, через день знакомый перезвонил и рассказал разочаровывающую новость о том, что украинский функционер опоздал: его ещё в 2000 году приобрела "Барселона" в возрасте 13 лет.

Напомним, Лионель Месси за 17 лет выступлений в "Барселоне" завоевал 29 командных титулов и пять раз признавался лучшим футболистом планеты.

Львовские "Карпаты" в украинской Премьер-лиге прошлого сезона заняли десятое место среди 12 участников.