Теннисистка Кузнецова за час убрала соперницу с пути к 1/8 финала "Уимблдона"

В третьем круге турнира Большого шлема в Великобритании Светлана Кузнецова в двух сетах выиграла у словенки Полоны Херцог — 6:4, 6:0.

Борьба с 265-й ракеткой мира завязалась только в первом сете, где счёт был равным вплоть до последних подач соперниц — 4:4. Однако в самый нужный момент россиянка сделала брейк, выиграла партию и больше с сопротивлением не сталкивалась.

В 1/8 финала соперницей Кузнецовой будет победительница пары Агнешка Радваньска (Польша) — Тимея Бачински (Швейцария).

Вчера борьбу на турнире завершил последний представитель России в мужском разряде — Карен Хачанов. 21-летний теннисист уступил великому Рафаэлю Надалю в 1/16 финала турнира в трёх сетах — 1:6, 4:6, 6:7 (3:7), не реализовав сетбол в концовке третьей партии.