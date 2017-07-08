Топ-5 жарких фото новой возлюбленной Фёдора Смолова

Лайф предлагает вам подборку фотографий Юлии Левченко, отношения с которой перестал скрывать лучший бомбардир чемпионата России последних двух лет.

Мои плейлисты не лгут - твои в основном молчат . Публикация от Yulichka_lev91@mail.ru (@yulianna_ys) Авг 2 2016 в 3:14 PDT

Юлия уже ходит на матчи и болеет за своего любимого.

Верим. Надеемся . Болеем . #россия#кубокконфедераций#fifa#worldcup#сборнаяроссии#football#teamrussia Публикация от Yulichka_lev91@mail.ru (@yulianna_ys) Июн 17 2017 в 9:28 PDT

Девушке 26 лет и родом она из Ростовской области. С 2013 года проживает в Москве. Может поэтому Смолов просит отпустить его в "Спартак"?

Коротко о себе : не рекомендую . Публикация от Yulichka_lev91@mail.ru (@yulianna_ys) Фев 19 2017 в 4:54 PST

У новой возлюбленной Смолова есть необычный псевдоним — Юлианна Скандал.

На этом месте могло бы быть фото с курортов Краснодарского края , но как-то не сложилось . Публикация от Yulichka_lev91@mail.ru (@yulianna_ys) Июл 26 2016 в 4:11 PDT

Юлия имеет высшее образование. Она закончила Ростовский экономический университет по специальности финансист.

Публикация от Yulichka_lev91@mail.ru (@yulianna_ys) Янв 22 2016 в 11:21 PST

Напомним, что долгое время 27-летний футболист состоял в отношениях с известной моделью и телеведущей, послом чемпионата мира Викторией Лопырёвой. Потом он встречался с моделью Мирандой Шелией, с которой расстался после чемпионата Европы — 2016.