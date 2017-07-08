Топ-5 жарких фото новой возлюбленной Фёдора Смолова

Юлия уже ходит на матчи и болеет за своего любимого.
Девушке 26 лет и родом она из Ростовской области. С 2013 года проживает в Москве. Может поэтому Смолов просит отпустить его в "Спартак"?
У новой возлюбленной Смолова есть необычный псевдоним — Юлианна Скандал.
Юлия имеет высшее образование. Она закончила Ростовский экономический университет по специальности финансист.
Напомним, что долгое время 27-летний футболист состоял в отношениях с известной моделью и телеведущей, послом чемпионата мира Викторией Лопырёвой. Потом он встречался с моделью Мирандой Шелией, с которой расстался после чемпионата Европы — 2016.
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