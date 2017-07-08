Драться стенка на стенку. Жириновский предложил изменить футбольные правила

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Драться стенка на стенку. Жириновский предложил изменить футбольные правила

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Фото: Instagram/guberniev_dmitry

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своих предложениях по модернизации самого популярного спорта на планете.

По мнению политика, вместо дополнительного времени и серий пенальти необходимо ввести кулачный бой в формате "стенка на стенку" — "для сближения игроков соперничающих команд". Возможна организованная драка перед началом матча.

Жириновский подкрепил аргументы собственным примером, потолкавшись с несколькими активистами.

Напомним, в последнее время правила футбола переживают серьёзные изменения. Которые, однако, нацелены скорее не на большую драчливость, а справедливость. Так, на прошедшем Кубке конфедераций широко применялись видеоповторы для разрешения спорных ситуаций.

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