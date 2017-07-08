Президент "Авангарда": Ягр в КХЛ? Мне эта тема неинтересна!

Ранее чешские СМИ сообщили о том, что Яромир Ягр рассматривает варианты с возвращением в КХЛ.

45-летний чешский хоккеист не смог договориться о продолжении карьеры во "Флориде", за которую сыграл в сезоне 2016/17 82 матча, набрав 46 (16+30) очков.

В России великий чех выступал с 2008 по 2011 год за "Авангард".

Однако в этот раз, судя по всему, омский клуб не интересуется судьбой Ягра — по крайней мере, на данный момент. В пресс-службе "ястребов" отказались "комментировать слухи", а с президентом клуба Владимиром Шалаевым состоялся следующий диалог:

— В СМИ появляется информация, что Ягр может вернуться в КХЛ...

— Даже не задавайте мне про него вопросов!

— Вам эта тема неинтересна?

— Нет, абсолютно.

Яромир Ягр — олимпийский чемпион 1998 года, самый возрастной хоккеист Национальной хоккейной лиги. За время выступлений за океаном он провёл 1711 матчей и записал на свой счёт 1914 (765+1149) баллов.