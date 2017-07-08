Футболисты "Спартака" после вручения медалей отправились на свадьбу к Овечкину

Александр Самедов и Денис Глушаков присоединились к своим супругам, которые с самого начала были на торжестве известного российского хоккеиста и его жены Анастасии Шубской.

Просто, Свадьба! #овечкин #свадьба #года #счастья #россия #москва #repost Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Июл 8 2017 в 1:27 PDT Александр Самедов на свадьбе Овечкина и Шубской отдыхает в компании своего друга, экс-футболиста московского "Динамо" Андрея Воронина. Супруга Самедова Юлия и жена капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарья присутствовали с самого начала праздника. Ранее футболистам московской команды вручили золотые медали чемпионата России, которые они завоевали по итогам прошлого сезона.