Футболисты "Спартака" после вручения медалей отправились на свадьбу к Овечкину

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Футболисты "Спартака" после вручения медалей отправились на свадьбу к Овечкину

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Фото: instagram.com 

Александр Самедов и Денис Глушаков присоединились к своим супругам, которые с самого начала были на торжестве известного российского хоккеиста и его жены Анастасии Шубской.

Александр Самедов на свадьбе Овечкина и Шубской отдыхает в компании своего друга, экс-футболиста московского "Динамо" Андрея Воронина.

<p>Фото: instagram.com</p>

Супруга Самедова Юлия и жена капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарья присутствовали с самого начала праздника.

<p>Фото: instagram.com</p>

Ранее футболистам московской команды вручили золотые медали чемпионата России, которые они завоевали по итогам прошлого сезона.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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