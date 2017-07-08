Футболисты "Спартака" после вручения медалей отправились на свадьбу к Овечкину

Александр Самедов и Денис Глушаков присоединились к своим супругам, которые с самого начала были на торжестве известного российского хоккеиста и его жены Анастасии Шубской.
Александр Самедов на свадьбе Овечкина и Шубской отдыхает в компании своего друга, экс-футболиста московского "Динамо" Андрея Воронина.
Супруга Самедова Юлия и жена капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарья присутствовали с самого начала праздника.
Ранее футболистам московской команды вручили золотые медали чемпионата России, которые они завоевали по итогам прошлого сезона.
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