Тренера регбийной "Кубани" ударило молнией во время матча

Официальный сайт краснодарского регби-клуба сообщил, что их главный тренер Александр Алексеенко пережил удар молнией.

Произошло это во время матча в Новокузнецке, где шёл сильнейший ливень и была гроза. По ходу игры молнии несколько раз попадали в землю рядом с игровым полем, а потом одна из них ударила прямо в главного тренера краснодарской команды Александра Алексеенко. Мужчина выжил, а на послематчевой пресс-конференции специалист рассказал, что он почувствовал в тот момент.

— Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну, — пошутил Алексеенко. — Если серьёзно, то, конечно, было не по себе. Я всегда выхожу на матч в кепке. Когда после перерыва мы появились на поле, разряд ударил меня по макушке, молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули. Я даже сразу не понял, что произошло со мной. Только испугался за ребят, которые были рядом. Сергей Краков даже присел рядом. Но похоже, что здоровье крепкое, раз ничего не случилось. Только на макушке чёрный след остался, — заключил специалист.

Отметим, что матч завершился со счётом 38:12 в пользу "Кубани".