Боец ММА Мирзаев — о разговоре с Емельяненко и дружбе с футболистом Тарасовым

31-летний чемпион мира по боевому самбо в интервью Лайфу рассказал, как подружился с игроком московского "Локомотива" и почему считает прославленного российского мастера смешанных единоборств своим примером в жизни и спорте.

Промоутерская компания Fighting Way продолжает радовать московских фанатов ММА. В марте бойцовская организация уже привозила в столицу чемпиона мира по боевому самбо Шамиля Завурова, чтобы тот преподал урок смешанных единоборств всем желающим. 20 июля силами Fighting Way москвичей ждёт масштабный мастер-класс лучшего россиянина в самой престижной спортивной организации UFC — Хабиба Нурмагомедова.

А несколько дней назад с бойцовским семинаром в столице выступил ещё один чемпион — Расул Мирзаев.

Мастер-класс Мирзаева прошёл в супернеформальной обстановке. В зале, где собралось около 130 человек, царила очень непринуждённая атмосфера, а среди гостей неспешно расхаживал, бросая дерзкие фразочки, самый скандальный боец современности — "Конор Макгрегор".

После почти полуторачасовой тренировки под чутким руководством Мирзаева все пришедшие, расположившись на матах и передавая друг другу микрофон, задали свои вопросы организаторам семинара и лично Расулу.

Некоторые спрашивали, как попасть в профессиональный ММА, других интересовало, что есть и пить для больших успехов в этом спорте, а кто-то просто просил дружеского наставления от Мирзаева.

После семинара, пресс-конференции и фотосессии Лайф поговорил с Расулом Мирзаевым и узнал, не собирается ли он в ближайшее время из действующего спортсмена переквалифицироваться в тренера.

— Пока рано! Но я уже сейчас стараюсь помогать молодым спортсменам, вместе с которыми тренируюсь, делюсь практикой, рассказываю о своих боях — вдруг пригодится. Пока стараюсь не думать о тренерстве, в дальнейшем, если появятся какие-то предложения, могу подумать об этом более серьёзно. Сейчас я заточен на свой будущий бой.

— Я выбрал свою работу, она мой лучший друг, я отдаю ей себя на сто процентов и получаю от этого огромное удовольствие. Знаю точно: главное — ясно видеть цель. А дальше делай всё, чтобы приблизится к ней, не сиди сложа руки, ведь человеческие возможности безграничны. Я это помню, и такой настрой очень помогает мне в жизни и спорте.

Мирзаев поделился своими впечатлениями от боя Фёдора Емельяненко против Мэта Митриона (Россиянин проиграл американцу в пером раунде. — Прим. Лайфа) и сообщил, что несмотря на поражение для него Фёдор навсегда останется легендой ММА.

— Конечно, я смотрел бой Емельяненко. Я не стану судить его за поражение. Нет спортсменов, которые никогда не проигрывают, но, думаю, причина этой неудачи Феди — долгосрочный перерыв в карьере, не более. Если Фёдор чувствует свою силу, хочет продолжать драться, конечно, он должен продолжать. Я рос на боях Емельяненко и до сих пор получаю огромное удовольствие, наблюдая за его мастерством. — признался Мирзаев. — Кстати, однажды в 2007 или 2008 году мне удалось недолго пообщаться с ним, поговорили буквально минуту, но я так зарядился! Фёдор — настоящая легенда в клетке и просто великолепный человек. Я очень горд, что знаком с ним.

В свете минувшего Кубка конфедераций боец порассуждал о футболе. Выяснилось, что хоть Мирзаев и не фанат этой игры с мячом, он смотрел турнир и, как многие в нашей стране, очень разочарован игрой сборной России.

— Если честно, я совсем не любитель футбола — просто не понимаю его. В этот спорт вкладывают бешеные деньги, а наши игроки не могут пройти дальше группового этапа, как такое возможно?! А вот хоккей я люблю — это мужской вид спорта. Зметьте, я не говорю, что футбол не мужской спорт, отметьте себе. У меня есть друзья футболисты! (Смеется)

Известно, что Мирзаев давно дружит с полузащитником московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Правда, как признался боец, друзья совсем не говорят о футболе.

— Дима показал своё отношение ко мне, когда мне было особенно плохо. Он приезжал в больницу в перерывах между своими тренировками, поддерживал. Для меня это пример настоящей дружбы. По большей части моё отношение к людям формируется из их отношения ко мне. Он предан мне, а я ему — вот и всё.