Руни после ухода из МЮ: Я 13 лет скрывал, что дома носил пижаму "Эвертона"!

31-летний английский форвард после возвращения в свой родной клуб признался, что, играя за "красных дьяволов", всегда был верен команде из Ливерпуля.

Сегодня стало известно, что после 13-летнего перерыва выдающийся нападающий сборной Англии Уэйн Руни возвращается в "Эвертон", в котором и началась его профессиональная карьера.

В разговоре с Daily Mail футболист рассказал, что дома он и дети не перестовали носить одежду с символикой ливерпульской команды.

— Последние 13 лет я держал в тайне то, что дома с детьми мы носили пижаму "Эвертона", приходилось умалчивать об этом. Надеть футболку этого клуба — здорово. Ощущения такие же особенные, как 13 лет назад. Не дождусь момента, когда выйду на поле в этой футболке! — сказал Руни.

Напомним, Уэйн Руни стал игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре 2004 года. Всего в составе "красных дьяволов" форвард провёл 559 матчей и забил 253 гола. Контракт футболиста с "Эвертоном" рассчитан на два года.