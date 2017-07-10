"Обнищавший" футболист убил год на то, чтобы отсудить у "Рубина" 68 тысяч евро

В Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) завершилась сага с участием экс-игрока казанского клуба Марко Ливаи, который требовал от "Рубина" 120 тысяч евро долгов по зарплате.

Именно "сложным материальным положением" бывший футболист "Рубина" Марко Ливая (ныне — игрок испанского "Лас-Пальмаса") объяснил свой иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) с требованием взыскать с российского клуба круглую сумму.

Ливая несколько лет назад считался одной из главных восходящих звёзд хорватского футбола и в таком статусе приехал в Казань в 2014 году — тогда полузащитник был лидером молодёжной сборной страны и одной из главных надежд "Рубина". Сумма трансфера составила 6,5 миллиона евро (при рыночной стоимости в 5 миллионов, согласно transfermarkt.de), а по контракту 21-летний Ливая должен был получать более миллиона евро в год. Однако, как это часто бывало в чемпионате России, талант почему-то не раскрылся.

Играл в "Рубине" хорват совсем не на эту сумму: провёл только 11 матчей в РФПЛ, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Логично, что уже через год тренеры перестали докучать хорватскому легионеру футболом и усадили на скамейку. Казанцы отправили его в аренду в "Эмполи", поделив с итальянцами зарплату игрока. После досрочного прекращения контракта с командой из Татарстана (действовал до 2019-го, разорван в 2016-м) футболист уже успел уйти в "Лас-Пальмас", а оттуда в аренду в греческий АЕК.

Всё это время продолжала тянуться тяжба игрока и казанского клуба. Отметим, что до начала процесса и жалоб на трудное материальное положение Ливая заработал за два года в России 2,5 млн евро.

В итоге, по информации Лайфа, суд после долгих разбирательств частично согласился с его аргументами и постановил заплатить футболисту 68 тысяч евро. Однако ничего больше, в том числе запрет на регистрацию новых футболистов, "Рубину" не угрожает.