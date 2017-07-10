Дельфин и РусАллочка: красавица-синхронистка Шишкина вышла замуж

Читайте также

Дельфин и РусАллочка: красавица-синхронистка Шишкина вышла замуж

15

Фото: Instagram/allashishkina_rusallo4ka

Церемония бракосочетания спортсменки и её возлюбленного состоялась в преддверии чемпионата мира по водным видам спорта.

Одной завидной невестой в мире спорта стало меньше. 27-летняя олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина вышла замуж за своего избранника Виктора Куринного.

На свадьбе влюблённых в отеле "Немчиновка-парк" присутствовала вся сборная России по синхронному плаванию, которой уже совсем скоро предстоит битва за золото на чемпионате мира по водным видам спорта. Напомним, соревнования пройдут в Будапеште с 14 по 30 июля.

Все девушки были как на подбор! В шикарных вечерних платьях, с потрясающим причёсками и ослепительными улыбками. Впрочем, как всегда! "Девочки-припевочки! И все из синхронного плавания", — подписала снимок своих подруг на свадьбе Аллы пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Как известно, этот сезон Алла пропускает... Возможно, они с супругом уже задумались о пополнении в семействе.

Очевидно, что между Аллой и Виктором царят полное взаимопонимание и гармония. Совет да любовь!

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!