Дельфин и РусАллочка: красавица-синхронистка Шишкина вышла замуж

Церемония бракосочетания спортсменки и её возлюбленного состоялась в преддверии чемпионата мира по водным видам спорта.

Одной завидной невестой в мире спорта стало меньше. 27-летняя олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина вышла замуж за своего избранника Виктора Куринного.

Ваша свадьба - уже история ! Спасибо за этот прекрасный вечер! Пусть всегда вы будете такими же молодыми,красивыми,счастливыми и влюблёнными, как в этот день! #еёвоздухеговода Публикация от Александра Пацкевич (@sashapatskevich) Июл 9 2017 в 2:14 PDT

На свадьбе влюблённых в отеле "Немчиновка-парк" присутствовала вся сборная России по синхронному плаванию, которой уже совсем скоро предстоит битва за золото на чемпионате мира по водным видам спорта. Напомним, соревнования пройдут в Будапеште с 14 по 30 июля.

Все девушки были как на подбор! В шикарных вечерних платьях, с потрясающим причёсками и ослепительными улыбками. Впрочем, как всегда! "Девочки-припевочки! И все из синхронного плавания", — подписала снимок своих подруг на свадьбе Аллы пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Девочки-припевочки и все из синхронного плавания #ЕёВоздухЕгоВода #свадьбасвадьба #кольцакольца #09072017 #синхронноеплавание #красота #девочкитакиедевочки Публикация от Svetlana Romashina (@svetlanaromashina) Июл 9 2017 в 1:53 PDT

Как известно, этот сезон Алла пропускает... Возможно, они с супругом уже задумались о пополнении в семействе.

На свадьбе у Аллы @allashishkina_rusallo4ka и Вити @viktorkurinnoi #ЕёВоздухЕгоВода #свадьбасвадьба #кольцакольца #счастьямолодым #09072017 Публикация от Svetlana Romashina (@svetlanaromashina) Июл 9 2017 в 8:17 PDT

Очевидно, что между Аллой и Виктором царят полное взаимопонимание и гармония. Совет да любовь!