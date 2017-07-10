Смолов сделал ещё один шаг к "Спартаку"?

Сериал о продолжении карьеры Фёдора Смолова с участием "Спартака", "Зенита" и "Краснодара" продолжается.

На фотографиях с презентации новой формы "Краснодара" на сезон 2017/18, опубликованных на сайте клуба, нет главной звезды команды. В центре всех фотографий стоит другой россиянин — Павел Мамаев. Перед прошлым чемпионатом Смолов участвовал в фотосессии "быков".

Ещё одним аргументом в пользу трансфера Фёдора стало интервью его представителя Кахора Муминова, в котором он рассказал о травме игрока, полученной в контрольном матче с ЦСКА. Форвард в своём "инстаграме" сообщил, что проблема в задней поверхности бедра, а Муминов заявил, что футболист просил об МРТ, но "Краснодар" не внял просьбам своего лидера — что выглядит довольно странно. В итоге Смолов полетел в Москву — с армейцами.

ОПГ Задняя‍♂️ #1990 Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Июл 9 2017 в 11:49 PDT

Напомним, до этого нападающего сборной России сватали в "Зенит", куда ему посоветовал перейти Александр Кокорин, и в "Спартак".

Интересно, что сегодня ряд СМИ сообщил о том, что на Смолова в "инстаграме" подписался Массимо Каррера, однако документальных подтверждений этому не имеется — Смолова нет в подписках Карреры. Так что либо тренер "Спартака" отписался от россиянина, увидев его фотографии, либо его "подписали" на Смолова сами СМИ.