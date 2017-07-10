В Абхазии найден мёртвым 26-летний экс-футболист "Краснодара"

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В Абхазии найден мёртвым 26-летний экс-футболист "Краснодара"

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Фото: © Футбольный клуб "Океан" Керчь

Как сообщила Федерация футбола Абхазии, тело уроженца Абхазии с российским гражданством Андриано Кокоскерии нашли в его доме в Гагре, где он выступал за одноимённую команду. Футболист оставил прощальную записку, но мотивы поступка пока неизвестны.

В 2008–2011 годах полузащитник выступал за "Краснодар-2000" и вторую команду "Краснодара", но в основу так и не пробился. Помимо того, Кокоскерия играл за "Энергию" из Волжского, "Сахалин", "Сочи" и "Океан" из Керчи. В 2016 году Кокоскерия был признан лучшим игроком чемпионата Абхазии.

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