Темнокожий российский футболист покинул "Урал" через месяц после прихода

34-летний защитник Адесойе Ойеволе спустя 26 дней после подписания контракта с "Уралом" вернулся в "Оренбург".

Об этом сообщил после 1-го тура ФНЛ главный тренер команды Темури Кецбая.

Уроженец Москвы с нигерийскими корнями выступал в "Урале" в 2007–2014 годах, а в начале июня вернулся в екатеринбургскую команду. В "Оренбурге" (бывшем "Газовике") Ойеволе играл в 2014–2017 годах и теперь, по-видимому, именно здесь продолжит карьеру.

Российской публике Ойеволе запомнился историей, произошедшей на матче ФНЛ "Газовик" — "Балтика". Один из калининградских болельщиков крикнул с трибуны темнокожему футболисту: "Выучи русский!", — на что моментально получил ответ на этом самом языке и без всякого намёка на акцент: "***** завали!"