25-летний африканский вратарь умер за несколько часов до дебюта за сборную

Как сообщает ВВС, Альхаджи Дауда Конте скоропостижно скончался в преддверии отборочного матча Кубка африканских наций против Кении.

Игрок гвинейского клуба "Золотые мальчики Ашанти" был выбран в качестве основного на матч ещё месяц назад, но за день до игры почувствовал себя плохо на тренировке. Это заметил наставник национальной команды Джон Кеистер и отправил подопечного домой.

В больнице в столице Сьерра-Леоне Фритауне игрок скончался. Причины смерти пока неизвестны.

Тренер сборной рассказал, что Конте был "умным парнем и обладал всеми данными, чтобы стать хорошим голкипером". Он один из немногих в сборной, кто закончил местный университет и получил высшее образование.