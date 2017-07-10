СМИ: У Роналду скоро родится четвёртый ребёнок

Как сообщает британская The Sun, подруга Криштиану Роналду, 22-летняя Джорджина Родригес, на отдыхе на Ибице не смогла скрыть свою беременность.

Газета опубликовала ряд снимков, из которых можно сделать вывод о скором пополнении в семье Роналду. Как пишут сами журналисты, Родригес находится на пятом месяце беременности, а это значит, что в октябре у Роналду родится ребёнок — первый, зачатый естественным путём. Во время отдыха она часто держалась за живот и носила одежду, характерную для беременных.

Джорджина Родригес — бывшая продавщица одного из бутиков Gucci. После финала Лиги чемпионов 2016/17 Роналду праздновал победу прямо на поле вместе с ней и своим первым ребёнком, также названным Криштиану, родившимся в 2010 году.

Всего у Роналду трое детей, последние двое, близнецы, родились совсем недавно.

Blessed Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 4 2017 в 8:45 PDT

О Еве и Матеу лучший футболист мира сообщил после вылета из Кубка конфедераций несколько недель назад. В обоих случаях Роналду прибегал к суррогатному материнству.