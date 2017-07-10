Экс-футболист "Краснодара" Кокоскерия покончил с собой из-за долгов

Как рассказали Лайфу в Федерации футбола Абхазии, причиной самоубийства Андриано Кокоскерии стали финансовые проблемы.

По рассказу представителя федерации, ничего особенного в поведении игрока перед трагедией одноклубники не замечали. Родственники погибшего после трагедии на связь не выходят. Вместе с Андриано в клубе "Гагра" играл родной брат — Рустам.

При этом в карьерном плане у Кокоскерии всё было неплохо. В 2016 году его признали лучшим игроком чемпионата Абхазии, его команда шла в лидерах этого сезона, в двух очках от первого места.

В 2013 году у футболиста родилась дочка, которую назвали Адрианой.

Напомним, сегодня днём СМИ сообщили о том, что в своём доме покончил с собой экс-футболист "Краснодара" и нескольких российских команд Андриано Кокоскерия. Самоубийство произошло ещё в конце июня, однако широкому кругу СМИ это стало известно только сегодня.