Кузнецова вышла в 1/4 финала "Уимблдона", обыграв Радваньску и трибуны

В 1/8 финала российская теннисистка сломила сопротивление польки Агнешки Радваньской — 6:2, 6:4.

Светлана Кузнецова справилась с 16-й ракеткой мира почти без проблем, уложившись в полтора часа. За всю игру она допустила лишь три брейк-поинта соперницы, ни один из которых не был реализован, и была гораздо активнее в атаке (в три раза больше активно выигранных мячей — 37 против 13). Отметим, что трибуны корта болели против Кузнецовой: на матч пришло немало польских болельщиков, а судье не раз приходилось с помощью микрофона успокаивать активно поддерживавших Радваньску фанатов.

В четвертьфинале Кузнецова встретится с испанкой Гарбин Мугурусой, которая обыграла немку Анжелик Кербер, на данный момент первую ракетку мира в женском теннисе.

Для 32-летней петербурженки выход в четвертьфинал "Уимблдона" стал первым на турнирах Большого шлема с "Ролан-Гаррос" 2014 года.