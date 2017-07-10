Определён лучший гол Кубка конфедераций

По результатам голосования на сайте ФИФА, им стал невероятный удар мексиканца Марко Фабиана в полуфинальном матче против Германии.

За него проголосовало более 55% читателей. Игроки сборной России, забившие на турнире три мяча, в голосовании не участвовали.

Значения для итога матча он уже не имел — Германия к 90-й минуте, на которой Фабиан потряс трибуны стадиона "Фишт" своим выстрелом, уже вела 3:0. В итоге матч закончился со счётом 4:1.

Видео гола вы можете посмотреть по этой ссылке.