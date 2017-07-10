Месси и Суарес показали чудеса футбольной техники в бассейне — видео

Читайте также

Месси и Суарес показали чудеса футбольной техники в бассейне — видео

387

Фото: Twitter/FootyRightNow

В течение 20 секунд атакующие игроки каталонцев удерживали мяч в воздухе, отдавая друг другу передачи головами.

В данный момент Лионель Месси и его возлюбленная Антонелла Рокуццо проводят медовый месяц на французском острове Сен-Бартелеми в Карибском бассейне. Компанию им составляет чета Суарес — партнёр Лео по "Барселоне" Луис и София.

На пляже Месси и Рокуццо развлекались южной разновидностью игры в "снежки" — вместо них футболист и его возлюбленная кидались мокрым песком.

Пребывание на острове возлюбленные скрашивали напитками из стильных ананасовых ёмкостей. Содержимое их неизвестно, впрочем, до начала сезона и возвращения к спортивному режиму у Месси ещё две недели есть — 23 июля каталонцы стартуют на товарищеском международном Кубке чемпионов.

<p>Фото: Imgur</p>

Напомним, Лионель Месси и Антонелла Рокуццо поженились неделю назад в родном для себя городе Росарио. На торжестве присутствовало около 260 гостей.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!