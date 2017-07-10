Геннадий Орлов: Дзюба куда-то уходит? Ох уж эти неназванные источники!

Легендарный петербургский комментатор отказался рассуждать на тему того, где может продолжить карьеру футболист.

— Дзюба куда-то переходит и не нужен Манчини? Ну вот что я буду комментировать какие-то неназванные источники? Когда сам Дзюба что-нибудь скажет, тогда и будет смысл обсуждать! — сообщил Орлов корреспонденту Лайфа.

Напомним, сегодня издание "Бизнес онлайн" со ссылкой на источник сообщило, что "Зенит" пытается продать нападающего Артёма Дзюбу и предлагал купить его "Спартаку", однако красно-белые отказались.

Дзюба с февраля по июнь был капитаном петербургского клуба, в чемпионате России 2016/17 он забил 13 мячей в 25 играх.