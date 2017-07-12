Олимпийская рекордсменка отстаивает права дочери на алименты от отца-миллиардера

Лайф рассказывает историю одной из самых красивых спортсменок России — 31-летней гольфистки Марии Верчёновой, которая уже два года в судах бьётся за право своей четырёхлетней дочери Маруси получать достойное содержание от бизнесмена Валерия Баликоева.

20 лет назад французский романист Фредерик Бегбедер публично опроверг привычное "жили долго и счастливо" и возвышенные чувства подверг вполне земному подсчёту. Бегбедер цинично сосчитал дни и месяцы, в которые один человек испытывает особую привязанность к другому. В сумме писатель получил гораздо меньше, чем "долго". Исходя из математики француза, оказалось, что у большинства любовь живёт три года...

Московский бизнесмен Валерий Баликоев — идеальный представитель этого бегбедеровского большинства. Мужчина за свои 49 лет трижды был женат и с каждой из избранниц непременно расставался после трёх лет "долго и счастливо". Последней трёхлетней любовью Баликоева стала наша героиня — гольфистка Мария Верчёнова...

Лайф встретился с отцом и по совместительству первым тренером спортсменки Виталием Верчёновым и услышал его версию развития событий в семье дочери.

Валерий Баликоев — сын ныне покойного, а в прошлом известного московского чиновника Урусбия Агубекировича Баликоева, который долгие годы руководил Московской теплосетевой компанией и был членом правления ОАО "Мосэнерго". После окончания института Валерий пошёл по стопам отца и стал строить тепловые трассы.

— Он никогда не признавал, что всего лишь наследует наработки успешного отца, часто говорил Маше, что всего в жизни добился сам. Почему-то думать именно так для него было особенно важно, — рассказал Верчёнов.

Виталий признался, что насторожился, когда узнал, что будущий зять уже был дважды женат.

— Маша познакомилась с Валерой в 2011 году на поле для гольфа. После нескольких месяцев красивых ухаживаний она влюбилась и согласилась выйти за Баликоева. Перед их свадьбой меня волновал один вопрос: почему он бросил две свои предыдущие семьи? Но Маша была по-настоящему влюблена, — отметил отец спортсменки. — Позже у них родилась Маруся. Для Валерия она стала третьим ребёнком — от предыдущих браков у него растут двое сыновей.

Спустя некоторое время ничего романтичного в поведении Баликоева не осталось, а красивые ухаживания сменили регулярные сцены ревности.

— Почти сразу после свадьбы Валерий начал давить на Машу: не так одеваешься, не так говоришь, — пытался изменить её вкусы и образ жизни. Вообще, он отказывался признавать любой цвет в одежде и интерьере, кроме серого, — рассказал Верчёнов. — Маша — яркая девушка, а он всё время ревновал её, судорожно ловил взгляды посторонних мужчин. При этом сам организовал её съемку в журнале Maxim. Этого я вообще не понял...

Прошли месяцы постоянных выяснений отношений, прежде чем Мария решилась уйти от мужа. Как рассказал Верчёнов, последней каплей для дочери стала новость о том, что у Баликоева появилась любовница.

— Маше позвонили и сказали, что муж привёз в свой стрелковый клуб "Объект" незнакомую женщину. Позже выяснилось, что новой пассией Баликоева стала его фитнес-инструктор Нина. После этого дочь не выдержала, собрала какие-то вещи, ребёнка и ушла, — вспомнил Верчёнов. — Теперь Валера видится с Марусей один раз в неделю. Собирает всех своих детей вместе и вывозит их в какую-нибудь кафешку или парк. Пока они развлекаются, папа постоянно сидит в компьютере, всё как-то формально.

По словам Виталия Верчёнова, после ухода жены Баликоев начал спешно совершать фиктивные сделки и избавляться от своих долей в различных компаниях.

— Думаю, его очень задело, что это Маша стала инициатором разрыва. Когда начался бракоразводный процесс, Валера быстро за копейки продал все активы в частных компаниях своим приятелям. Теперь Баликоев официально работает директором компании "Инфра" с зарплатой 78 тысяч рублей в месяц. Учитывая, что помимо Маруси у него есть ещё дети, алименты составляют примерно 11 тысяч рублей в месяц.

Thank you @golfdigestrus for this beautiful shoot and support. I absolutely love my job ❤️#myjob#playingeditor #golfdigestrussia #golf#mariaverchenova#mydaughter#mylove#acmg#acmgteam#family#familylove#mygirl Публикация от Maria Verchenova (@mariaverchenova) Фев 7 2017 в 1:34 PST

— Он пытался сломать Машу. Всё время говорил, что ни она, ни Маруся ничего не получат. Его сыновья учатся в элитных школах, но вот для собственной дочери он почему-то ничего делать не хочет, — посетовал отец гольфистки. — Понимаете, его бывшие жёны сидят дома и, по сути, не видят жизни. Думаю, если бы они решили, например, снова выйти замуж, то Баликоев перекрыл бы им кислород и перестал содержать сыновей. Он знает, что женщины боятся этого и будут делать, как он скажет. А Маша самостоятельная, она работает, и Баликоев настаивает, что она одна способна содержать их дочь.

Верчёнов вспомнил, как однажды Баликоев огорошил его нелестным отзывом о собственной матери.

— Однажды моя жена сделала комплимент его матери, на что Валера ответил что-то вроде: "Она просто глупая деревенская баба". Мы были поражены...

С августа 2015 года Мария Верчёнова судится с бывшим мужем. Находясь в браке с Баликоевым, спортсменка достоверно знала, что он хозяин подмосковного стрелкового клуба "Объект", нескольких крупных строительных компаний и бизнеса по переработке попутного газа. Однако сейчас по бумагам из "владельца заводов, газет и пароходов" Валерий Баликоев превратился в начальника среднего звена с крошечным по реальным меркам заработком. Но это уже отдельная история, в которой замешаны офшоры, сомнительные сделки и другие загадочные детали.

Обо всём этом позже читайте на Лайфе...