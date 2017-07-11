Новичок "Реала" за 30 млн евро завалил чеканку мяча на презентации — видео

Читайте также

Новичок "Реала" за 30 млн евро завалил чеканку мяча на презентации — видео

5293

Фото: YouTube/YoungSinatra954

Любопытный эпизод произошёл на представлении Тео Эрнандеса, перешедшего этим летом в "Королевский клуб" из стана главных врагов — "Атлетико".

Французский защитник вышел на поле "Сантьяго Бернабеу" для фотосессии и начал чеканить мяч, но быстро потерял над ним контроль и ограничился несколькими ударами. После которых как ни в чём не бывало помахал фанатам команды.

Эрнандес назывался СМИ одним из самых талантливых молодых футболистов Европы. Его трансфер — первая за 17 лет сделка между "Атлетико" и "Реалом". За переход клуб Флорентино Переса заплатил 30 миллионов евро при трансферной стоимости игрока в 15 млн (по данным transfermarkt.de).

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!