Новичок "Реала" за 30 млн евро завалил чеканку мяча на презентации — видео

Любопытный эпизод произошёл на представлении Тео Эрнандеса, перешедшего этим летом в "Королевский клуб" из стана главных врагов — "Атлетико".

Французский защитник вышел на поле "Сантьяго Бернабеу" для фотосессии и начал чеканить мяч, но быстро потерял над ним контроль и ограничился несколькими ударами. После которых как ни в чём не бывало помахал фанатам команды.

Эрнандес назывался СМИ одним из самых талантливых молодых футболистов Европы. Его трансфер — первая за 17 лет сделка между "Атлетико" и "Реалом". За переход клуб Флорентино Переса заплатил 30 миллионов евро при трансферной стоимости игрока в 15 млн (по данным transfermarkt.de).