Хамес Родригес перешёл из "Реала" в "Баварию"

25-летний полузащитник подпишет контракт после прохождения медобследования.
Руководитель клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил, что "очень доволен трансфером, поскольку Хамеса в клубе хотел видеть наставник команды Карло Анчелотти".
В минувшем сезоне Родригес провёл за мадридцев 22 игры в чемпионате, в которых забил восемь мячей. А всего в чемпионате Испании он поучаствовал в 55 голах "королевского клуба" — это лучший показатель среди всех полузащитников "Реала" за время пребывания Родригеса в команде.
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