Хамес Родригес перешёл из "Реала" в "Баварию"

Как сообщил официальный сайт немецкого клуба, мюнхенцы возьмут колумбийца в аренду до лета 2019 года с правом последующего выкупа.

25-летний полузащитник подпишет контракт после прохождения медобследования.

Руководитель клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил, что "очень доволен трансфером, поскольку Хамеса в клубе хотел видеть наставник команды Карло Анчелотти".

В минувшем сезоне Родригес провёл за мадридцев 22 игры в чемпионате, в которых забил восемь мячей. А всего в чемпионате Испании он поучаствовал в 55 голах "королевского клуба" — это лучший показатель среди всех полузащитников "Реала" за время пребывания Родригеса в команде.