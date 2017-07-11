Новак Джокович вышел в 1/4 финала "Уимблдона" вопреки темноте и организаторам

Сербский теннисист в трёх сетах справился с Адрианом Маннарино из Франции — 6:2, 7:6, 6:4.

Ключевым в поединке стал второй сет, в котором Маннарино сражался с бывшей первой ракеткой мира на равных вплоть до тай-брейка, но уступил с минимальным перевесом — 5:7.

Матч между сербом и французом должен был состояться ещё вчера, но из-за затянувшейся встречи Рафаэля Надаля и Жиля Мюллера и опустившейся темноты был перенесён на следующий день на центральный корт. Хотя была возможна опция с переносом игры на него ещё вчера — но организаторы отказались от идеи, объяснив это соблюдением безопасности при перемещении потоков людей. В итоге теперь у сербского теннисиста на день отдыха меньше, чем у его соперников.

В 1/4 финала Джокович встретится с чехом Томашем Бердыхом. В полуфинале он может выйти на Роджера Федерера — если тот справится с канадцем сербского происхождения Милошем Раоничем.