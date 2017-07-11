Светлана Кузнецова вылетела с Уимблдона

32-летняя российская теннисистка в 1/4 финала уступила в двух сетах испанке Гарбинье Мугурусе — 3:6, 4:6.

Двух брейков испанке, которая в 1/8 финала выбила первую ракетку мира Анжелик Кербер, хватило для того, чтобы завершить матч за 1 час 15 минут.

Причём практически по всем статистическим показателям Кузнецова превзошла соперницу или как минимум уступала ей немного. Но в решающие моменты нашей теннисистке не хватило реализации: из трёх брейк-пойнтов Светлана не использовала ни одного.

Выступление на Уимблдоне 2017 года стало повторением лучшего результата Кузнецовой на турнире за всю карьеру.