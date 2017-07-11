В Британии 12-летний регбист погиб, спасая тонувшую девочку

Дженкинс проходил мимо плотины на реке Трент, когда увидел недалеко от водослива барахтавшуюся в воде девочку. Парень без раздумий бросился её спасать и помог выбраться, однако сам не совладал с течением и, поскольку не умел плавать, утонул.
Тело Дженкинса нашли сегодня после поисковой операции.
Клуб из Ноттингема выразил соболезнования в связи с трагедией.
В своём сообщении клуб написал, что мальчик играл за команду с семи лет, был любим своими товарищами по команде. Местные общественные деятели объявили парня героем.
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