В Британии 12-летний регбист погиб, спасая тонувшую девочку

ВВС сообщила о трагической кончине юного Оуэна Дженкинса, игрока академии команды "Ноттингем Кэжуалс".

Дженкинс проходил мимо плотины на реке Трент, когда увидел недалеко от водослива барахтавшуюся в воде девочку. Парень без раздумий бросился её спасать и помог выбраться, однако сам не совладал с течением и, поскольку не умел плавать, утонул.

Тело Дженкинса нашли сегодня после поисковой операции.

Клуб из Ноттингема выразил соболезнования в связи с трагедией.

В своём сообщении клуб написал, что мальчик играл за команду с семи лет, был любим своими товарищами по команде. Местные общественные деятели объявили парня героем.