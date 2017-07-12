Экс-врач сборной США может сесть на 60 лет за развращение малолетних гимнасток

53-летний Ларри Нассар перед Федеральным судом США признал себя виновным по трём эпизодам, связанным с растлением несовершеннолетних.

В Америке продолжает разрастаться скандал с участием бывшего врача национальной команды по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении своих подопечных. Кроме того, у него дома было найдено 37 тысяч фотографий и видеороликов с детской порнографией на жёстких дисках.

Из заявлений более 100 американских спортсменок следует, что начиная с 1992 года во время медицинских процедур физиотерапевт домогался до девушек. В случае если суд признает Нассара виновным по всем эпизодам, ему будет грозить 60 лет тюрьмы.

Напомним, Ларри Нассар на четырёх Олимпиадах работал в сборной США по спортивной гимнастике, также мужчина долгое время сотрудничал с Университетом штата Мичиган, где обследовал молодых спортсменок.