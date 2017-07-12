Футболисты Павлюченко и Алдонин поборются за право играть в ФНЛ

37-летний полузащитник Евгений Алдонин перешёл в красногорскую команду ПФЛ "Зоркий" и в первом туре чемпионата сыграет против 35-летнего форварда московского "Арарата" — Романа Павлюченко.

Сегодня стало известно, что первенство ПФЛ пополнилось очередным именитым футболистом. Теперь цвета "Зоркого", которым руководит Сергей Юран, будет защищать обладатель Кубка УЕФА — 2005 в составе московского ЦСКА — Евгений Алдонин.

Напомним, Алдонин приостановил карьеру в 2014 году, до "Зоркого" полузащитник играл в "Волге" из Нижнего Новгорода.

Как сообщают СМИ, спортсмен уже успешно прошёл медобследование и в ближайшее время присоединится к новой команде.

Напомним, первенство ПФЛ стартует 19 июня. В первом туре "Зоркий" встретится с главным ньюсмейкером последних месяцев — московским "Араратом". В составе последних заявлены два известных российских футболиста — Марат Измайлов и Роман Павлюченко.