Знаменитая пловчиха Комарова: На чемпионате мира Юлия Ефимова пойдёт на рекорд

Вице-чемпионка Игр в Афинах сделала прогноз на стартующий сегодня в Венгрии чемпионат мира по водным видам спорта.

Сегодня стартует чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. И если с синхронным плаванием всё понятно — от супердевочек Татьяны Покровской болельщики ждут медалей только самой высокой пробы, то с обычным плаванием дела обстоят не так прозрачно.

О том, на что можно надеяться поклонникам Ефимовой и компании на предстоящем турнире, Лайфу рассказала серебряный призёр Олимпиады в Афинах, звезда плавания 2000-х Станислава Комарова.

— Начну с того, что чемпионаты мира, которые проходят в первый год после Олимпиады, считаются самыми слабыми, — рассуждает спортсменка. — Дело в том, что лидеры восстанавливаются после Игр, а молодежь ещё не успевает вырасти! Однако наша команда сейчас находится на подъёме, и за это хочется сказать спасибо спортсменам и их тренерам.

— Станислава, как оцениваете шансы Юлии Ефимовой на золото? Сможет ли она отомстить за Олимпиаду в Рио?

— Юля сказала, что мечтает завоевать на одном чемпионате мира три золотые медали — на дистанциях в 50, 100 и 200 метров брассом. И если ей это удастся, результат станет настоящим рекордом, так как за всю историю плавания добиться этого не удавалось ещё никому.

— Неужели это возможно?

— Как показывают выступления Ефимовой в сезоне 2016/2017, она находится в очень хорошей форме, так как плывёт по личным рекордам, и на данный момент у неё лучший результат сезона в мире. Я думаю, что у неё есть все шансы выиграть золотую медаль, и не одну.

Working moments with @roland_schoeman #Budapest2017 Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Июл 8 2017 в 12:59 PDT

— Что ж, будем болеть за Юлю! А от бронзовых призеров Рио — Антона Чупкова и Жени Рылова мы можем ждать медалей самой высокой пробы?

— На чемпионате России Женя продемонстрировал, что он лучший на спине, и мне очень нравится, как плавает это парень. Буду за него болеть! Также на дистанции 200 метров на спине будет дебютировать совсем молодой спортсмен — Климент Колесников (2000 года рождения). Рекомендую не списывать его со счётов — он может плавать очень быстро.

Что касается Антона Чупкова, то на соревнования Mare Nostrum, которые проходили месяц назад, он установил новый рекорд России на дистанции в 200 метров брассом (2 минуты 7,46 секунды), и ему не хватило всего 79 сотых секунды до рекорда мира. Уверена, у этого талантливого пловца есть все шансы завоевать золото в Венгрии.

Публикация от Антон Чупков (@lobeeeen) Июн 14 2017 в 12:44 PDT

— Станислава, наш знаменитый пловец Дмитрий Волков считает, что мужская эстафетная четвёрка может и должна выстрелить в Будапеште. Вы с ним согласны?

— Мужская эстафета многие годы приносит нам медали, но после олимпиады в Рио состав команды обновился: закончили карьеру Логунов, Гречин, Сухоруков, то есть те ребята, которые выступали на последних четырёх Олимпиадах.

Думаю, будет интересно посмотреть на новый состав под предводительством Владимира Морозова. Он, кстати, лично тоже может бороться за призы в спринте кролем.

Итак, на чемпионате мира в плавании будет разыграно больше всего комплектов медалей — 42. По самым оптимистичным прогнозам, сборная России может рассчитывать на четыре золотые медали — Юлия Ефимова (3), Антон Чупков (1), одно серебро (Евгений Рылов) и две бронзы — мужская эстафета (1) и Владимир Морозов (1).