"Душа города". Дзюба представил новую форму "Зенита"

28-летний форвард и другие футболисты петербургской команды презентовали домашнюю игровую форму на сезон 2017/18.

На официальном сайте клуба появились фотографии новой экипировки команды.

Форма на сезон 2017/18 выполнена в классических цветах питерцев: футболка — в светло-голубой гамме, шорты и гетры — в тёмно-синей. Отмечается, что с внутренней стороны майки размещена надпись "Один город. Одна команда".

Напомним, чемпионат России по футболу стартует уже в эти выходные. В первом туре "Зенит" в гостях сыграет с новичком РФПЛ — клубом "СКА-Хабаровск". Встреча состоится 16 июля в 11:00 по московскому времени.