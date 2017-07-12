"Душа города". Дзюба представил новую форму "Зенита"

На официальном сайте клуба появились фотографии новой экипировки команды.
Форма на сезон 2017/18 выполнена в классических цветах питерцев: футболка — в светло-голубой гамме, шорты и гетры — в тёмно-синей. Отмечается, что с внутренней стороны майки размещена надпись "Один город. Одна команда".
«Сила льва. Душа города»: «Зенит» и Nike представляют домашнюю игровую форму сезона-2017/18— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 12 июля 2017 г.
Подробности: https://t.co/3nPlfexLbN pic.twitter.com/LsadxS5LSZ
Напомним, чемпионат России по футболу стартует уже в эти выходные. В первом туре "Зенит" в гостях сыграет с новичком РФПЛ — клубом "СКА-Хабаровск". Встреча состоится 16 июля в 11:00 по московскому времени.
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