Через 10 дней синхронное плавание могут переименовать в артистическое

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Через 10 дней синхронное плавание могут переименовать в артистическое

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

22 июля в Венгрии конгресс Международной федерации плавания (FINA) обсудит вопрос изменения названия этого водного вида спорта.

В прошлом прославленная российская синхронистка, а ныне член технического комитета FINA Ольга Брусникина в разговоре с "Р-Спорт" сообщила, что уже на следующей неделе в Будапеште главный конгресс Международной федерации плавания рассмотрит вопрос о переименовании синхронного плавания в артистическое.

Напомним, с 13 по 30 июля в Будапеште пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта.

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