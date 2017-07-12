Через 10 дней синхронное плавание могут переименовать в артистическое

22 июля в Венгрии конгресс Международной федерации плавания (FINA) обсудит вопрос изменения названия этого водного вида спорта.

В прошлом прославленная российская синхронистка, а ныне член технического комитета FINA Ольга Брусникина в разговоре с "Р-Спорт" сообщила, что уже на следующей неделе в Будапеште главный конгресс Международной федерации плавания рассмотрит вопрос о переименовании синхронного плавания в артистическое.

Напомним, с 13 по 30 июля в Будапеште пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта.