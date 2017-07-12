Врач сборной России по футболу перешёл в "Спартак"

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Врач сборной России по футболу перешёл в "Спартак"

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Фото: twitter.com

Аргентинский физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин вошёл в тренерский штаб красно-белых.

Об этом стало известно сегодня из официального "инстаграма" "Спартака".

Сегодня. Тарасовка. Роман Зобнин, тренер по реабилитации Диего Мантовани и новый физиотерапевт "Спартака" — аргентинский специалист Серхио Габриэль де Сан Мартин, который только что приступил к работе с нашей командой, — гласит сообщение.

В послужном списке де Сан Мартина работа в аргентинских "Ньюэллс Олд Бойз", "Атлетико де Росарио" и "Тиро Федераль", кроме того — в московском "Динамо" и национальной команде России.

Напомним, по окончании прошлого сезона РФПЛ "Спартак" по инициативе главного тренера Массимо Карреры попрощался с китайским врачом Лю Хуншеном, работавшим с командой с августа 2004 года.

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